Доработать сервис бронирования CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки188 просмотров

Сделать доработки сервиса бронирования. Сделано на Slim (php)\

 Тз скину заинтересованным

PHP
6 лет назад
ravilovanton
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров