Написать плагин для платежной системы для woocommerce

Для начала требуется утвердить дизайн. Т.е нужно чтобы скинули скриншот дизайна. Например вы можете взять готовый шаблон(скрин) отфотошопить его (т.е добавить лого компании, услугу и прочее) ну т.е сделать так, будто под них разработано и ...