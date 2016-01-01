Написать плагин для платежной системы для woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок114 просмотров

Необходимо написать плагин для платежной системы, который пользователь woocommerce сможет использовать для приема платежей, инструкцию и примеры разработанных плагинов предоставим.

WooCommerce
6 лет назад
guest_15616323256694
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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