Доработка сайта

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Закрыт1 заявка118 просмотров

Для начала требуется утвердить дизайн. Т.е нужно чтобы скинули скриншот дизайна. Например вы можете взять готовый шаблон(скрин) отфотошопить его (т.е добавить лого компании, услугу и прочее) ну т.е сделать так, будто под них разработано и отправить. Предлагаем директорам, если они ок, тогда начинаем посадку шаблона.  

Цена вопроса и сроки. Макет предложить бы до завтра обеда. А там посадка и т.д уже может затянуться, не проблема. в лс

6 лет назад
zaytsevvovan
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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