Удаленная работа на постоянной основе (40 часов в неделю). Стек: PHP 7.2PostgreSQLSymfony 4PHPUnitAngularGitLinuxJira / BitrixРабота в распределенной команде над крупным проектом в DIY ритейле. Участие в разработке различных микросервисов, составляющих CRM систему управления заказами интернет-магазина. Оплата ...
Доработка сайта
Для начала требуется утвердить дизайн. Т.е нужно чтобы скинули скриншот дизайна. Например вы можете взять готовый шаблон(скрин) отфотошопить его (т.е добавить лого компании, услугу и прочее) ну т.е сделать так, будто под них разработано и отправить. Предлагаем директорам, если они ок, тогда начинаем посадку шаблона.
Цена вопроса и сроки. Макет предложить бы до завтра обеда. А там посадка и т.д уже может затянуться, не проблема. в лс
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