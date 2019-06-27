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Загрузка файла в модель Django проекта
Необходимо сделать загрузку csv файла в модель проекта django . Сделать вычисления и вывести на шаблон boostrap. Страница расположена в том же приложении что и модель в которую надо загрузить данные.
1. Код необходимо задокументировать. Подключить шаблон boostrap
2. Требуется проверка на уникальность записи.
3. Обращаю внимание, что в строке дата присутствует еще и время.Время необходимо так же.
4. Всего восемь полей в файле.
5. Код должен проверять папку с файлами раз в день.
6. Требуется проверка первого поля в файле и названия одного из приложений. Они должны совпадать. Если нет то не загружаем.
7. Сделать отбор по датам (неделя, месяц, квартал, год). Вывести на страницу.
8. Вычисления:
Вычисления проводятся и записываются, после записи данные должны быть не изменяемы. Проверка уникальности записи.
а) Нужна сумма всех строк со следующими признаками
ВидОперации КорСчет
Поступление 62
Поступление 57
б) Сумма всех строк со следующим признаком: Поступление
в) Сумма всех строк со следующими признаками:
Списание 70
г) Списание 71.01
д) Списание 60.01
е) Списание 91.02
ж) Списание 68.01
з) Списание 69.03.1
и) Списание 69.11
к) Сумма всех строк со следующим признаком: Списание
л) Сумма всех строк по счетам 68, 69
м) Списание 70
н) списание 68.12
Файл вышлю по запросу
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