Правки на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок124 просмотра

Доработать уже существующий сайт 

1 – Найти и загрузить фото: есть образцы (другие сайты) 

3 – Сравнить и добавить ассортимент 

2 – Новый взгляд на шрифты 

3 – Оптимизация форм (приходят заявки без номера тел) 

4 – Оптимизация поиска по сайту 

5 – Исходя из Вашего видения – предложить какие-то нововведения по сайту. (обсуждаемо) 

РЕЗЮМИРУЕМ – Существующий сайт работает, но есть шероховатости, которые необходимо устранить/доработать. Это не проект с нуля. В дальнейшем – возможно администрирование, а также разработка под ключ других проектов (!) 

WordPress
6 лет назад
golubserg9000
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров