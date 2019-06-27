Правки на Вордпресс

Доработать уже существующий сайт

1 – Найти и загрузить фото: есть образцы (другие сайты)

3 – Сравнить и добавить ассортимент

2 – Новый взгляд на шрифты

3 – Оптимизация форм (приходят заявки без номера тел)

4 – Оптимизация поиска по сайту

5 – Исходя из Вашего видения – предложить какие-то нововведения по сайту. (обсуждаемо)

РЕЗЮМИРУЕМ – Существующий сайт работает, но есть шероховатости, которые необходимо устранить/доработать. Это не проект с нуля. В дальнейшем – возможно администрирование, а также разработка под ключ других проектов (!)