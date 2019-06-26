Разработать парсер для сайта и спарсить данные

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Закрыт6 заявок218 просмотров

Добрый день

Требуется разработать парсер для сайта. 

Структура следующая - 

Раздел 

 - внутри набор картинок с теорией

- набор заданий для теста по теории ( складывается в json )

на выходе будет несколько таблиц mysql  с данным + папка с картинками

Ссылка на сайт в личку. 

MySQL
6 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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