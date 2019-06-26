Добрый день! Необходимо собрать базу поставщиков коммунальных услуг (управляющие компании, ресурсоснабжающие компании) по Москве и Санкт-Петербургу с привязкой к каждому дому, где данные услуги оказываются. Список полей, который должен быть получен в итоге: ИНН/ОГРН поставщика ...
Доработка сайта WordPress
Сайт 4kolesa.by подробности в файле
Оценивайте и пишите сразу стоимость и сроки, чтоб не тратить ваше и мое время. Начать работу желательно сегодня.
Спасибо.
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