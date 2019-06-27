Wordpress защита от внедрения кода и инъекций

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок179 просмотров

День добрый.

Необходимо провести работы по защите двух сайтов на Wordpress от внедрения вредоносных кодов и mysql инъекций.

Важно - недопустимо использование плагинов. Только вдумчивый анализ текущих уязвимостей и их устранение.

Предоставление списка проделанной работы и 7-дневная гарантия.

Прошу не писать в ЛС, только в заявках к заказу.

Бюджет и сроки с вас.

Заранее спасибо

MySQLWordPress
6 лет назад
parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$48
1 день
Компетентность в каждом сказанном слове и каждом сделанном деле. Информирует о проделанном настолько исчерпывающе, что любые вопросы отпадают. Берёт на себя и готов к гарантийным обязательствам! Мои всем рекомендации и спасибо!
Антон технически грамотный заказчик и хорошо ставит задачу. При сотрудничестве было полное взаимопонимание, оплата в точности по договорённости, сотрудничали без предоплаты - всё прошло хорошо. Рекомендую сотрудничать!

Заявки фрилансеров

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад