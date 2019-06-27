Wordpress защита от внедрения кода и инъекций

День добрый.

Необходимо провести работы по защите двух сайтов на Wordpress от внедрения вредоносных кодов и mysql инъекций.

Важно - недопустимо использование плагинов. Только вдумчивый анализ текущих уязвимостей и их устранение.

Предоставление списка проделанной работы и 7-дневная гарантия.

Прошу не писать в ЛС, только в заявках к заказу.

Бюджет и сроки с вас.

Заранее спасибо