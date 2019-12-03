Сотрудничество с Андреем было великолепным, и это даже мягко говоря. Очень культурный, вежливый. Сразу показал, что он профессионал в моей проблеме. Все время был на связи. Отвечал на все вопросы. Никаких претензий не предъявлял. Все понятно и подробно объяснял. Задачу сделал точно в срок и очень быстро. Еще на этапе диагностики сделал так, что мой сайт начал отображаться (то есть решил первую задачу). Дал гарантию на год по защите сайта. Я очень довольна этим сотрудничеством. Если бы все программисты были такими. Отдельное спасибо по стоимости. Работа стоила как раз столько, сколько я интуитивно хотела за нее заплатить, то есть цена разумная, адекватная, за что спасибо.