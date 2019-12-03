Андрей Свердлов andklnandkln
37 летРоссия/Великий Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Защитил больше 800 сайтов
Почему вам стоит со мной сотрудничать?
- Я защитил уже больше 800 сайтов, для меня защита сайтов это основная работа
- Мы будем сотрудничать без предоплаты, так что риски на моей стороне
- Больше 170 отзывов о моей защите на крупнейших фриланс-биржах
Посмотрите на отзывы обо мне:
https://weblancer.net/users/andkln/reviews/
https://freelance.ru/reviews/andkln/
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$30
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Портфолио
- Удаление вирусов688 просмотров
- Защита сайта744 просмотра
- Аудит безопасности750 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Очень быстро, очень грамотно, все по существу, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Отличный клиент, рекомендую сотрудничать! По всем вопросам была быстрая связь, полное взаимопонимание, оплата прошла в точности по договорённости. Буду рад сотрудничать в будущем!
$33
10 баллов
4 года назад
Сотрудничество с Андреем было великолепным, и это даже мягко говоря. Очень культурный, вежливый. Сразу показал, что он профессионал в моей проблеме. Все время был на связи. Отвечал на все вопросы. Никаких претензий не предъявлял. Все понятно и подробно объяснял. Задачу сделал точно в срок и очень быстро. Еще на этапе диагностики сделал так, что мой сайт начал отображаться (то есть решил первую задачу). Дал гарантию на год по защите сайта. Я очень довольна этим сотрудничеством. Если бы все программисты были такими. Отдельное спасибо по стоимости. Работа стоила как раз столько, сколько я интуитивно хотела за нее заплатить, то есть цена разумная, адекватная, за что спасибо.
Ответный отзыв
Татьяна точно поставила задачу, отвечала в процессе выполнения на все возникавшие вопросы. Оплата состоялась в точности по договорённости. Было приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!
$28
10 баллов
4 года назад
Все отлично! Профессионал своего дела.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством, всё прошло хорошо. Оплата в точности по договорённости, постановка задачи точная, по всем вопросам было полное взаимопонимание. Было приятно иметь дело. Буду рад сотрудничать в будущем!
$31
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена чётко и раньше поставленных сроков! На все вопросы отвечал быстро и понятным языком. Дал гарантию на выполненную работу, очень приятно! Рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
Постановка задачи точная, оплата состоялась в точности по договорённости, в полном объёме и в срок. Было приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!
$65
10 баллов
4 года назад
Все адекватно объяснил и очень быстро сделал , рекомендую
Ответный отзыв
Всё прошло просто отлично. Евгений сразу же предоставил всю необходимую информаци и доступы, в процессе было полное взаимопонимание, оплата прошла в точности по договорённости и в срок. Было приятно иметь дело. Буду рад сотрудничать в будущем!
Веб-программирование
61 отзыв
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
8 отзывов
$10/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга