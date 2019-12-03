andkln

Андрей Свердлов andkln

 
37 летРоссия/Великий Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Защитил больше 800 сайтов

Почему вам стоит со мной сотрудничать?

  • Я защитил уже больше 800 сайтов, для меня защита сайтов это основная работа
  • Мы будем сотрудничать без предоплаты, так что риски на моей стороне
  • Больше 170 отзывов о моей защите на крупнейших фриланс-биржах
После удаления вирусов или аудита безопасности я устанавливаю систему защиты для предотвращения повторного взлома. Для обеспечения высокого качества я использую свои собственные инструменты помимо общепринятых. Помогаю быстро выводить сайты из-под санкций хостеров, поисковиков и из чёрных списков. Занимаюсь лечением и защитой с января 2016-го.

Посмотрите на отзывы обо мне:

https://weblancer.net/users/andkln/reviews/

https://freelance.ru/reviews/andkln/

https://fl.ru/users/andkln/opinions/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Обновить MODx, убрать вирусы и разобраться с кодировкой
Очень быстро, очень грамотно, все по существу, буду обращаться еще!
Отличный клиент, рекомендую сотрудничать! По всем вопросам была быстрая связь, полное взаимопонимание, оплата прошла в точности по договорённости. Буду рад сотрудничать в будущем!
Ответный отзыв
s2n
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$33
10 баллов
4 года назад
На сайте вирусы и не отображается главная
Сотрудничество с Андреем было великолепным, и это даже мягко говоря. Очень культурный, вежливый. Сразу показал, что он профессионал в моей проблеме. Все время был на связи. Отвечал на все вопросы. Никаких претензий не предъявлял. Все понятно и подробно объяснял. Задачу сделал точно в срок и очень быстро. Еще на этапе диагностики сделал так, что мой сайт начал отображаться (то есть решил первую задачу). Дал гарантию на год по защите сайта. Я очень довольна этим сотрудничеством. Если бы все программисты были такими. Отдельное спасибо по стоимости. Работа стоила как раз столько, сколько я интуитивно хотела за нее заплатить, то есть цена разумная, адекватная, за что спасибо.
Татьяна точно поставила задачу, отвечала в процессе выполнения на все возникавшие вопросы. Оплата состоялась в точности по договорённости. Было приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!
Ответный отзыв
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$28
10 баллов
4 года назад
Лечение вируса на 1 сайте и установка защиты
Все отлично! Профессионал своего дела.
Доволен сотрудничеством, всё прошло хорошо. Оплата в точности по договорённости, постановка задачи точная, по всем вопросам было полное взаимопонимание. Было приятно иметь дело. Буду рад сотрудничать в будущем!
Ответный отзыв
castaliakrd
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$31
10 баллов
4 года назад
Очистка сайта от вирусов. Отвалился фронт.
Работа выполнена чётко и раньше поставленных сроков! На все вопросы отвечал быстро и понятным языком. Дал гарантию на выполненную работу, очень приятно! Рекомендую однозначно!
Постановка задачи точная, оплата состоялась в точности по договорённости, в полном объёме и в срок. Было приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!
Ответный отзыв
aquakiev
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
4 года назад
Найти вредоносный код на сервере
Все адекватно объяснил и очень быстро сделал , рекомендую
Всё прошло просто отлично. Евгений сразу же предоставил всю необходимую информаци и доступы, в процессе было полное взаимопонимание, оплата прошла в точности по договорённости и в срок. Было приятно иметь дело. Буду рад сотрудничать в будущем!
Ответный отзыв
Веб-программирование
61 отзыв
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
8 отзывов
$10/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга