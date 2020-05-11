Здравствуйте, интересует разработка joomla/wordpress , старый сайт aquatoria.kiev.ua , макеты всех траниц готовы на 95%, в течении недели будут закончены . Онлайн калькулятор пока не нужно делать . + нужно перенести из сайта все метатеги ...
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, интересует разработка сайта на последней joomla , старый сайт aquatoria.kiev.ua , макеты всех траниц готовы на 95%, в течении недели будут закончены . Онлайн калькулятор пока не нужно делать . + нужно перенести из ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, интересует обновить joomla , и сделать редизайн сайта , добавить несколько новых страниц . Существующий сайт aquatoria.kiev.uaСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Задача : хотим обновить сайт aquatoria.kiev.ua и сделать редизайн согласно макетам https://www.figma.com/proto/kKrl2YwOZ8CI8yf7nb3h8X/Акватория?node-id=59%3A126&viewport=1509%2C1140%2C0.3283776044845581&scaling=min-zoom , оставить весь фунуционал какой есть нужна украинская версия , мобильная версия ( или адаптивная ) образец сайта из шаблона http://www.templatemonsterpreview.com/ru/demo/78579.html есть даже уже практически готов материал , ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен модуль карты сайта для CMS Joomla, аналогичный который на сайте "акватория" (https://aquatoria.kiev.ua/karta-glubin). Желательный импорт-экспорт базы. Чтобы перенисти из сайта "акватория" на сайт "aquaexpert"(https://aquaexpert.kiev.ua/karta-glubin)Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
необходимо внести правки согласно ТЗ https://docs.google.com/document/d/1De1iZAyXel3N3DVBw6mv1xmEoBAjggLi_jkX_0wumzw/edit интересует стоимость и срокиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать блоки для страницы . Сайт на joomla макет : [url=https://www.figma.com/file/bgtgtHMOoLXuovDOjIz3M8/aquatoria?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/bgtgtHMOoLXuovDOjIz3M8/aquatoria?node-id=0%3A1 [/url]интересует срок и стоимостьHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо разработать некоторые формы на страницу , страниц будет больше , формы и элементы будут повторятся [url=https://docs.google.com/document/d/1pUV4JeS-EjCEmt8JtvlnX5ot_cfLoE8Itm6IqQmzhSQ/edit]https://docs.google.com/document/d/1pUV4JeS-EjCEmt8JtvlnX5ot_cfLoE8Itm6IqQmzhSQ/edit [/url]пример форм и элементов [url=https://docs.google.com/document/d/1SiPbdJ2I6s6_8BYo9Ctl7esBQXrImOcQI4GpXwQ96jo/edit]https://docs.google.com/document/d/1SiPbdJ2I6s6_8BYo9Ctl7esBQXrImOcQI4GpXwQ96jo/edit [/url]наш сайт aquatoria.kiev.uaДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Удалить дубли и поставить скрипт что бы дубли не генерировала joomla . Перед правками нужен комментарий все ли сео специалист правильно указ [url=https://docs.google.com/document/d/1d9lf-4XeTanY2jk1Guk859il_eWngrvTY1aNVj3epVA]https://docs.google.com/document/d/1d9lf-4XeTanY2jk1Guk859il_eWngrvTY1aNVj3epVA[/url]Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо улучшить скорость на joomla согласно ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1MVTM5goMyMhaB3VMimRnoQ8O6STPmm8JAHX-z_PMB8k]https://docs.google.com/document/d/1MVTM5goMyMhaB3VMimRnoQ8O6STPmm8JAHX-z_PMB8k[/url]Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Протестировать сайт на кроссбраузерность и кроссплатформенность. особенно уделить внимание 12 дюймовым десктопным экранам и моб.версиям сайт . Geoplan.com.uaТестирование сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сверстать страницу на Wordpress . https://www.figma.com/proto/K7teQSnYpYQvP09oA1ZXeF/Геодезия?node-id=512%3A774&viewport=642%2C-579%2C0.11623229831457138&scaling=min-zoom 1. переделать меню 2. добавить страницу с картами 3. добавить внизу каждой страницы рекомендательные письма 4. добавить время работы 5. верхнее меню должно дублироваться при скролле внизHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
необходимо создание ролика на 30 -60 секунд для рекламы на YouTube . Тема : скважина для частного дома ! интересует срок и цена .Видеомонтаж23 заявкиЗакрыт4 года назад
необходимо Найти вредоносный код на сервереСистемное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно разработать сайт после дизайнера ( верстка и движок ) можно Wordpress или joomla . макеты прикреплю , страницы услуг дублируются , услуг будет 20-25 страниц , а всего до 30 страниц . Интересует стоимость ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать логотип для Geoprofi ( геология и геодезия)Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт4 года назад
нужно разобраться в чем проблема с нагрузкой на сервер ! скрин в приложенииСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
[url=https://docs.google.com/document/d/1JVIiHPdux4xn5pmdBZ_H8oPafDhj-LozE9yrlArQ3Ps/edit#]Необходимо внести изминения на сайт согласно ТЗ https://docs.google.com/document/d/1JVIiHPdux4xn5pmdBZ_H8oPafDhj-LozE9yrlArQ3Ps/edit#[/url]Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо внести правки в сайт ТЗ 1 : [url=https://docs.google.com/document/d/1JVIiHPdux4xn5pmdBZ_H8oPafDhj-LozE9yrlArQ3Ps/edit#]https://docs.google.com/document/d/1JVIiHPdux4xn5pmdBZ_H8oPafDhj-LozE9yrlArQ3Ps/edit# [/url]ТЗ 2 : [url=https://docs.google.com/document/d/1j2aKPT3WpBJXsppM9RTh_Za3O-EasQcJkIL-AFKW8uw/edit#]https://docs.google.com/document/d/1j2aKPT3WpBJXsppM9RTh_Za3O-EasQcJkIL-AFKW8uw/edit#[/url]Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дизайн корпоративной визитки , интересует срок и стоимостьДизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад