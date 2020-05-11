aquakiev

Евгений Шматко aquakiev

 
38 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
maksorento
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$7
10 баллов
4 года назад
Сверстать несколько блоков на страницу
Спасибо за хороший заказ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Абсолютно реальный парняга , который знает свое дело . Будем еще обращаться
Ответный отзыв
batalia09
Наталия 
26 летУкраина
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
4 года назад
Дизайн страницы
Отличный заказчик, оплата в срок, четкое ТЗ. Рекомендую!)
Все быстро , и по ТЗ , рекомендую как полезного исполнителя )!
Ответный отзыв
dendystyle30
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Нужно сверстать страницу на Wordpress
Отличный заказчик, всем рекоммендую!
все выполнил хорошо , и в срок
Ответный отзыв
Roosso
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Протестировать сайт на кроссбраузерность и кроссплатформенность.
Хороший адекватный клиент. В работе друг друга поняли быстро. Рекомендую работать.
Сделал все быстро и предоставил подробный отчет
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andkln
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$65
10 баллов
4 года назад
Найти вредоносный код на сервере
Всё прошло просто отлично. Евгений сразу же предоставил всю необходимую информаци и доступы, в процессе было полное взаимопонимание, оплата прошла в точности по договорённости и в срок. Было приятно иметь дело. Буду рад сотрудничать в будущем!
Все адекватно объяснил и очень быстро сделал , рекомендую
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