Требуется разработать адаптивный сайт на Laravel с базовым функционалом интернет-магазина, включая оплату через wayforpay, регистрацию и личный кабинет. Также необходима SEO-оптимизация. Укажите примерный бюджет на выполнение задачи.
Разработать сайт по готовому дизайну
Здравствуйте, интересует разработка joomla/wordpress , старый сайт aquatoria.kiev.ua , макеты всех траниц готовы на 95%, в течении недели будут закончены . Онлайн калькулятор пока не нужно делать . + нужно перенести из сайта все метатеги , для индексации , на старом сайте все есть . Версия укр и рус . + адаптивная версия нужна , дизайнер может сделать что нужно . Интересует стоимость и срок .
(основные страницы) - https://www.figma.com/file/x6tUHBt4UMiTlouHUuFlpI/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-(%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B)?node-id=0%3A1
Акватория (Наша команда, внутренние страницы) - https://www.figma.com/file/rU11QfYfDh15pkVcx7EUfd/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B?node-id=0%3A1
Акватория (Разделы, подразделы 1, 2) -
https://www.figma.com/file/fWrmdyrTxyK3OsRvsBOJT4/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-1-2?node-id=0%3A1
Акватория (Разделы, подразделы 3, ) - https://www.figma.com/file/2mb3b1kO71ajshVt8cD6bd/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-(%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%2C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-3)?node-id=1%3A15233
Акватория (Разделы, подразделы 5, 6) - https://www.figma.com/file/uYkSyo9iVVs17JPGDQeDJQ/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-5-6?node-id=0%3A1
Акватория (Разделы, подразделы 7, 8) - https://www.figma.com/file/FcmTi1oFJ17kOrUpaSeeaS/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-(%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%2C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-7%2C-8)?node-id=0%3A1
4-й раздел https://www.figma.com/file/elcf6jFEiYzJGXOwc8nHfs/Акватория-Разделы-подразделы-4?node-id=0:1#joomla
Заявки фрилансеров
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