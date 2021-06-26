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Акватория (Наша команда, внутренние страницы) - https://www.figma.com/file/rU11QfYfDh15pkVcx7EUfd/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B?node-id=0%3A1

Акватория (Разделы, подразделы 1, 2) -

https://www.figma.com/file/fWrmdyrTxyK3OsRvsBOJT4/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-1-2?node-id=0%3A1

Акватория (Разделы, подразделы 3, ) - https://www.figma.com/file/2mb3b1kO71ajshVt8cD6bd/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-(%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%2C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-3)?node-id=1%3A15233

Акватория (Разделы, подразделы 5, 6) - https://www.figma.com/file/uYkSyo9iVVs17JPGDQeDJQ/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-5-6?node-id=0%3A1

Акватория (Разделы, подразделы 7, 8) - https://www.figma.com/file/FcmTi1oFJ17kOrUpaSeeaS/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-(%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%2C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-7%2C-8)?node-id=0%3A1

4-й раздел https://www.figma.com/file/elcf6jFEiYzJGXOwc8nHfs/Акватория-Разделы-подразделы-4?node-id=0:1#joomla