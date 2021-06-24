Дизайн + лендинг

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Закрыт40 заявок3327 просмотров

Здравствуйте. Нужно разработать сайт с дизайном.

Цель: скопировать проекты  или придумать свою стилистику размещения блоков, с возможностью редактирования текста.

Аналогичные проекты:

https://www.shibatoken.com/

https://rocketbunny.io/

Хотелось бы найти грамотного специалиста, который поймет задачу и выполнит её в короткий срок.

Полного ТЗ нет.

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