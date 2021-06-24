Требуется разработать адаптивный сайт на Laravel с базовым функционалом интернет-магазина, включая оплату через wayforpay, регистрацию и личный кабинет. Также необходима SEO-оптимизация. Укажите примерный бюджет на выполнение задачи.
Дизайн + лендинг
Здравствуйте. Нужно разработать сайт с дизайном.
Цель: скопировать проекты или придумать свою стилистику размещения блоков, с возможностью редактирования текста.
Аналогичные проекты:
Хотелось бы найти грамотного специалиста, который поймет задачу и выполнит её в короткий срок.
Полного ТЗ нет.
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