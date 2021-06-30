Создание сайта-одностраничника (дизайн + верстка)

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Завершен55 заявок2421 просмотр

Нужно создать простой одностраничный сайт на html с нуля. Прототип и ТЗ вышлю исполнителю.

HTML
4 года назад
vadimsyzov
Вадим 
39 лет
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9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Dementor218
Евгений 
32 года
4 года в сервисе
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3 года назад
4 года назад
$50
4 дня
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Заявки фрилансеров

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Dementor218
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