Разработчик на Webflow ( Figma to Webflow )

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок728 просмотров

Добрый день.

Ищем в команду человека на part time.

Цена за час работы - договорная.

Требования и задачи:

  • Опыт в создание сайтов на webflow ( из дизайна в figma )
  • Настройка анимаций
  • Отправка форм
  • Связывание форм
  • Support своей работы
Пример того, что необходимо будет делать - https://www.triton.finance/﻿

Для более подробного ознакомления кто мы и что мы из себя представялем - Подробнее о нас.

Прошу связываться тут, а дальше уже если находим общий язык можем переходить в другие месенджеры.

FigmaWebflow
4 года назад
valeriifilimono
Валерий 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
46 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Николай
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Тимур
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад
Алексей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Евгений
 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Ян
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Паве
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад