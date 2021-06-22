Разработчик на Webflow ( Figma to Webflow )

Добрый день.

Ищем в команду человека на part time.

Цена за час работы - договорная.

Требования и задачи:

Опыт в создание сайтов на webflow ( из дизайна в figma )

Настройка анимаций

Отправка форм

Связывание форм

Support своей работы

Пример того, что необходимо будет делать - https://www.triton.finance/

Для более подробного ознакомления кто мы и что мы из себя представялем - Подробнее о нас.

Прошу связываться тут, а дальше уже если находим общий язык можем переходить в другие месенджеры.