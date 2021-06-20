Создание образовательного сайта

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Закрыт20 заявок1596 просмотров

Требуется создать образовательного сайт с возможностью покупать (в основе интернет магазин) обучающие курсы, после

оплаты клиент получает доступ в личный кабинет с возможностью проходить

обучение по лекционному материалу. В будущем возможно расширение функционала в

части онлайн-обучения. При своевременном и качественном выполнении заказа,

возможно дальнейшее сотрудничество в части поддержки и развитии проекта. Стоимость работ обсуждаема.

4 года назад
scontec
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Заявки фрилансеров

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