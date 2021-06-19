Сделать копию сайт

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Закрыт8 заявок1899 просмотров

Сделать копию сайта https://www.iketo.diet/

техническое задание прикрепляю

https://docs.google.com/document/d/13M7SoMsF0l0SSoR-3CxApLuWz6WBMrjRU0TXhJmnVuI/edit?usp=sharing

Опыт работ с шаблонизатором blade в laravel.

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