Многостраничный сайт

$500
  1. Биржа фриланса
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Закрыт22 заявки2228 просмотров

Нужен хороший англоязычный специалист, который сможет грамотно сделать многостраничный сайт с анализом ца и конкурентов. На основе этого должен быть сделан высококонверсионный сайт. Ниша - выдача патентов. 

4 года назад
ianjan21386
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