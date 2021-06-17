Требуется переписать код сайта недвижимости на фреймворке Nette или Symfony. Исполнитель должен иметь опыт от 3 лет и опыт запуска сайтов недвижимости. Необходимо обеспечить нагрузку до 100 000 пользователей в сутки, добавить блог и онлайн-платежи. Используется база MySQL и шаблон Bootstrap 4. Срок выполнения — 1 месяц. Предложения студий не рассматриваются.