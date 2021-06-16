Создать проект laravel + alpine.js

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки1985 просмотров

Проект интересный

У вас должен быть активный профиль в ГИТ или аналоге

Обязательно подписание NDA

Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ

Laravel
4 года назад
Ye-riia
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать сайт

    трансфер. персональные перевозки. VIP перевозки. Киев - Москва. Украина-Россия-Украина. легковые авто. минивэны

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать проект под ключ на CS Card

    Ищу сео специалиста, эксперта по cs card мультивендор 4.13.1.SP1 + UniTheme 2 Multivendor. Необходимо запустить маркетплейс по рыболовным товарам с НУЛЯ ПОД КЛЮЧ.= Все необходимое для запуска куплено от сео модулей ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать 9 лейдингов

    1.новогодние товары живые новогодние  ёлки на 10 городов одновременно.  2.новогодние товары искусственные ёлки, на 10 городов.  3.салюты фейерверки на 2 города 4.оптовая продажа, сопутствующих товаров, сетка для упаковки ёлок. Раструбов. На 4 ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Одностаничник на тильде

    $50

    Сайт по тематике моб приложения с ревью о продуктах питания На сайте из функционала только поле для ввода телефона 1. Согласовываем мокап 2. Согласовываем референсы ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать лендинг на тильде для агентства копирайтинга, сам текст есть

    Задача состоит в следующем. Нужно сделать лендинг на тильде по готовому тексту. С вас - внешнее оформление, техническая настройка. На лендинг планируется запустить контекстную рекламу. Нужно будет отслеживать заявки, а именно - реф, откуда пришел ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание лендинга

    Требуется создать лендинг для бизнеса. Можно на конструкторе, например Тильда. Есть готовый контент и ТЗ. На сайте должна быть информация о компании, наши преимущества, контакты и возможность сделать заказ.

    Tilda
    Сайты «под ключ»74 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать копию сайта

    http://i.saychik.com/uiUCN сделать копию сайта. просто HTML без админки только первая страница с боковым меню и слайдером. в дальнейшем нужно будет переделать под свои картинки и названия. (это будет уже отдельный заказ, ...

    HTML
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    4 года назад