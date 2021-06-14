Сделать копию сайта

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Закрыт14 заявок1724 просмотра

http://i.saychik.com/uiUCN

сделать копию сайта.

просто HTML без админки

только первая страница с боковым меню и слайдером.

в дальнейшем нужно будет переделать под свои картинки и названия. (это будет уже отдельный заказ, без биржи)

HTML
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