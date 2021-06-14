Нужно создать сайт с анонсами мероприятий

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Закрыт18 заявок2315 просмотров

Нужно создать сайт с анонсами мероприятий

Многопользовательский: у каждого организатора событий свой личный кабинет и своя страница

Несколько разделов: курсы, тренинги, семинары и т.д.

Возможность поиска и фильтрации: по длительности, платно/бесплатно, онлайн/офлайн

Модерация: админ осуществляет модерацию и публикует анонсы на главной странице

Желательно реализовать на движке Wordpress + плагин/шаблон

Примеры сайтов, которые нравятся:

https://vse-kursy.com

https://www.freeshows.ru

https://atawaka.com

https://planetaseminarov.com

WordPress
4 года назад
bischool
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