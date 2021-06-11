Здравствуйте Требуется собрать сайт на шаблоне конструкторе Impreza ВордПресс. Опыт работы с ней желателен. Донора ( примерный сайт) предоставлю исполнителю. Нужны все блоки, страницы, формы, пункты, меню, все один в один как ...
Создание сайта продажи автомобилей
Нужен скрипт для размещать объявления о продаже автомобилей, близкий к https://auto.ru.
База марок и моделей авто для выбора при добавлении объявления. Нужна возможность редактировать базу, добавлять модели при необходимости.
Фильтр поиска как на auto.ru. С поддержкой многоязычности. Русский язык будет присутствовать но не как основной.
Если есть готовые решения, дайте пожалуйста ссылку примеров.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрытнет даты
сайт статистический ,демографический , исторический такую информацию должен нести сайт. На титульной странице должны быть 7-8 фоток. Сверху должны быть что то типа окон в которых обозначена тема . Команды. ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад
- $250
Всем привет, уважаемые фрилансеры! Мы занимаемся ремонтом техники Apple Yеобходимо сделать дизайн сайта и разместить его на конструкторе Tilda с использованием зеро блоков. Сайт должен быть адаптивным под все устройства. ...Сайты «под ключ»53 заявкиЗакрыт4 года назад
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1kmP_JyhW2amonRk5qA4ei9ebDqyTnQEkwcx3pEYdVG0/edit?usp=sharingСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать сайт, тематика: ритуальные услуги. Для проекта требуются реальные специалисты (менеджеры и веб-студии - не тратьте свое и мое время): 1. Дизайнер 2. Front-end 3. Back-end ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать сайт срочно. Похожий стиль взять за основу - "Вывоз мусора в москве м-офф" В отклике ответьте на вопрос!! 1. сможете сделать калькулятор расчётов? 2. И Есть ли опыт в ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт4 года назад
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1kmP_JyhW2amonRk5qA4ei9ebDqyTnQEkwcx3pEYdVG0/editСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать одностраничный сайт и сделать его дизайн Одностраничный сайт, который будет заточен только под визу в Грецию и еще должна быть такая услуга как регистрация на Грецию может быть сделан в любом ...Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт4 года назад