Создание сайта продажи автомобилей

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Закрыт8 заявок758 просмотров

Нужен скрипт для размещать объявления о продаже автомобилей, близкий к https://auto.ru.

База марок и моделей авто для выбора при добавлении объявления. Нужна возможность редактировать базу, добавлять модели при необходимости.

Фильтр поиска как на auto.ru. С поддержкой многоязычности.  Русский язык будет присутствовать но не как основной. 

Если есть готовые решения, дайте пожалуйста ссылку примеров.

4 года назад
alsaut
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