Создание сайта продажи автомобилей

Нужен скрипт для размещать объявления о продаже автомобилей, близкий к https://auto.ru.

База марок и моделей авто для выбора при добавлении объявления. Нужна возможность редактировать базу, добавлять модели при необходимости.

Фильтр поиска как на auto.ru. С поддержкой многоязычности. Русский язык будет присутствовать но не как основной.

Если есть готовые решения, дайте пожалуйста ссылку примеров.