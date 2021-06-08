Настройка отправки заявок с сайта в телеграм бот

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Закрыт2 заявки2172 просмотра

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1kmP_JyhW2amonRk5qA4ei9ebDqyTnQEkwcx3pEYdVG0/edit

4 года назад
alaniagucci
Визинов 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
107 отзывов
4 года назад