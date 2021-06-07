Сайт с платным доступом на Laravel по готовой верстке

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Закрыт3 заявки1406 просмотров

Открыта только главная + текстовые

Далее после оплаты подписки (от месяца до года)

Контент: набор видео и текстов + доп функционал

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Laravel
4 года назад
Ye-riia
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Роман
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад