Сверстать сайт, макет из Figma и натянуть на WP

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Закрыт14 заявок2763 просмотра

Нужен опытный верстальщик для верстки шаблона на WP макет FigmaИспользовать последние стабильные версии (php, es, )Подробнее о Задаче и Требованиях в файле:https://docs.google.com/document/d/10zhe_7ZlgNs7MtLmsSZvUsSMAcZNVWJTS12RHYhpu9I/edit?usp=sharing

FigmaPHPWordPress
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