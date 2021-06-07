Необходимо сделать сайт по аналогии с этим https://autoastat.com/ru/ и с него же парсить информацию. Кратко: 1. Полная копия сайта autoastat.com, немного меняется дизайн 2. Парсится ...
Сверстать сайт, макет из Figma и натянуть на WP
Нужен опытный верстальщик для верстки шаблона на WP макет FigmaИспользовать последние стабильные версии (php, es, )Подробнее о Задаче и Требованиях в файле:https://docs.google.com/document/d/10zhe_7ZlgNs7MtLmsSZvUsSMAcZNVWJTS12RHYhpu9I/edit?usp=sharing
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