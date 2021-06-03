Создать сайт по материнскому капиталу в краткие сроки

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Закрыт10 заявок820 просмотров

Необходимо создать сайт по материнскому капиталу в максимально кротчайшие сроки (можно использовать конструктор) используя фирменый стиль.Наполнить контентом используя материалы из сайтов конкурентов.

Необходимо оценить задание изучив все материалы.

В ответ Цена и срок выполнения задачи.

материалы:

фирменный стиль.

https://disk.yandex.ru/d/42p064y6o0FQjw?w=1

текущий дизайн

https://mfc-dom.ru/

сайты конкурентов-кто тоже частные уполномоченные:

https://капитал-трансфер.рф/?utm_source=eLama-yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=РСЯ+-+Капитал+Траснфер+-+Краснодар+/+Край&utm_content=cid|56567705|gid|4358447466|aid|9834377812|adp|no|dvc|desktop|pid|23344340607|rid||did|23344340607|pos|none0|adn|context|crid|0|&utm_term=маткапитал%20сразу&yclid=2366642965924579166

https://мк-семья.рф/?utm_source=eLama-yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=РСЯ+-+Маткапитал+-+Краснодар&utm_content=cid|53737238|gid|4347609069|aid|9819647338|adp|no|dvc|desktop|pid|23067034568|rid||did|23067034568|pos|none0|adn|context|crid|0|&utm_term=маткапитал%20помощь&yclid=2411385104333046834

https://ifkavantazh.ru

https://garant43.ru

https://vn916090.ru

https://dvic.ru

Перечень уполномоченных ДОМ.РФ организаций:

https://дом.рф/mortgage/noncredit_list/

Доп информация:

- Запрещается упоминать об обналичивание материнского капитала, мы занимаемся продажей недвижимости под материнский капитал

- Обязательно упомянуть что мы являемся уполномоченными от ДОМ.РФ организацией.

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