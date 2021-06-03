Нужно сделать креативный лендинг на Tilda образцы дизайна что нравятся (тема корпусная Мебель под ключ): https://mebel-pvm.com.ua/ https://kievmebli.com.ua/ https://rdwood.com.ua/ https://gros.design/own/ru/?fbclid=IwAR1rmmBpeG5HlQO52rJdFZI1lk9G6B7g5DJVLRiR1vPRe4n9DJVNUtP55ps_aem_AVMtP09BF4TtF2X6PeOTAnqx_ODPKsoESq7KxsmrHZgZDSIvMe7dDRq0oNKkXthPF6dAPV5eK_JLFp19SGiMQaqjCLG1tu4yy-776Mn9hySrlw
Создать сайт по материнскому капиталу в краткие сроки
Необходимо создать сайт по материнскому капиталу в максимально кротчайшие сроки (можно использовать конструктор) используя фирменый стиль.Наполнить контентом используя материалы из сайтов конкурентов.
Необходимо оценить задание изучив все материалы.
В ответ Цена и срок выполнения задачи.
материалы:
фирменный стиль.
https://disk.yandex.ru/d/42p064y6o0FQjw?w=1
текущий дизайн
сайты конкурентов-кто тоже частные уполномоченные:
https://капитал-трансфер.рф/?utm_source=eLama-yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=РСЯ+-+Капитал+Траснфер+-+Краснодар+/+Край&utm_content=cid|56567705|gid|4358447466|aid|9834377812|adp|no|dvc|desktop|pid|23344340607|rid||did|23344340607|pos|none0|adn|context|crid|0|&utm_term=маткапитал%20сразу&yclid=2366642965924579166
https://мк-семья.рф/?utm_source=eLama-yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=РСЯ+-+Маткапитал+-+Краснодар&utm_content=cid|53737238|gid|4347609069|aid|9819647338|adp|no|dvc|desktop|pid|23067034568|rid||did|23067034568|pos|none0|adn|context|crid|0|&utm_term=маткапитал%20помощь&yclid=2411385104333046834
Перечень уполномоченных ДОМ.РФ организаций:
https://дом.рф/mortgage/noncredit_list/
Доп информация:
- Запрещается упоминать об обналичивание материнского капитала, мы занимаемся продажей недвижимости под материнский капитал
- Обязательно упомянуть что мы являемся уполномоченными от ДОМ.РФ организацией.
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