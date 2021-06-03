Одностраничник с нуля, под ключ

$465
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Закрыт37 заявок2307 просмотров

Одностраничник для привлечения клиентов и продажи товаров через интернет/

Нужны всплывающие окна при нажатии с обратным звонком и другое – с обратной связью (указание телефона для звонка клиенту). Строка

поиска по каталогу.

Фотографии, картинки подбирает исполнитель. Дизайн сайта в красно-желтых цветах.

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4 года назад
milonstore
Дамир 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Кристина
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
11 дней назад
4 года назад
Анна
 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
155 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Абакар
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
Мария
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
70 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Игорь
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Инна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вита
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
17 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 минут назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дубовик
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Захар
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
84 отзыва
4 года назад
Алексей
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Илья
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов
4 года назад
Даниил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Даниил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Елизавета
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
85 отзывов
4 года назад
Равиль
 
21 год
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
16 отзывов
4 года назад
Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
онлайн
11 отзывов
4 года назад
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