Вот тех задание https://drive.google.com/file/d/1FL8w7Pn2iJi7rmYaDN3SQqWOqNYb4rbo/view?usp=sharing Нужно реализовать на бесплатном простом шаблоне, за который не нужно платить + добавить форму заказа (поп ап скорее) Нужно сделать все согласно ТЗ и заполнить шаблон реальным ...
Сделать Lending на Tilda
Нужно сделать креативный лендинг на Tilda образцы дизайна что нравятся (тема корпусная Мебель под ключ):
https://gros.design/own/ru/?fbclid=IwAR1rmmBpeG5HlQO52rJdFZI1lk9G6B7g5DJVLRiR1vPRe4n9DJVNUtP55ps_aem_AVMtP09BF4TtF2X6PeOTAnqx_ODPKsoESq7KxsmrHZgZDSIvMe7dDRq0oNKkXthPF6dAPV5eK_JLFp19SGiMQaqjCLG1tu4yy-776Mn9hySrlw
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать сайт визитку , полностью оптимизированного для поисковиков, для таксопарка по работе С Премиальным сегментом (Яндекс Ultima, Wheely). должны быть под домены для некоторых городов. Пример сайта. https://wheely.com/ru Антиспам "ТАКСИ"Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Предоставляем: Референт сайта, желаемый функционал, тексты, фото, видео контент. Сайт представительства Нужны: - создать сайт с нуля по аналогии в референсом (PHP) - настроить оптимизацию - ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, Ищу разработчика для сайта знакомстСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад
- $55
Добрый день! Хотим вставить на своём сайте iframe на сайт партнёра, но на сайте парнётра стоит как-то блокировка, если открывать сайт партнёра через iframe. Задача сделать так, чтобы мы ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать свежий дизайн, как на тильте, но на теме Диви. Присылайте свои работы и прайс, без опыта работы на этом плагине не принимаю. Крайний случай ЭлементореСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимый объём работ: 1. Зарегистрировать доменное имя; 2. Найти вменяемый хостинг; 3. Написать сайт-визитку с функцией бронирования багажа и возможностью переключения на 3-5 языков.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт4 года назад