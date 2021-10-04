Сделать Lending на Tilda

$100
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Завершен64 заявки3533 просмотра

Нужно сделать креативный лендинг на Tilda образцы дизайна что нравятся (тема корпусная Мебель под ключ): 

https://mebel-pvm.com.ua/

https://kievmebli.com.ua/

https://rdwood.com.ua/

https://gros.design/own/ru/?fbclid=IwAR1rmmBpeG5HlQO52rJdFZI1lk9G6B7g5DJVLRiR1vPRe4n9DJVNUtP55ps_aem_AVMtP09BF4TtF2X6PeOTAnqx_ODPKsoESq7KxsmrHZgZDSIvMe7dDRq0oNKkXthPF6dAPV5eK_JLFp19SGiMQaqjCLG1tu4yy-776Mn9hySrlw

Tilda
4 года назад
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

shinkarev_denis
Денис 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$100
7 дней
Escrow
Все прошло хорошо, нам понравилось сотрудничать с Денисом!
Спасибо за предоставленную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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