Сделать Lending на Tilda

Вот тех задание https://drive.google.com/file/d/1FL8w7Pn2iJi7rmYaDN3SQqWOqNYb4rbo/view?usp=sharing Нужно реализовать на бесплатном простом шаблоне, за который не нужно платить + добавить форму заказа (поп ап скорее) Нужно сделать все согласно ТЗ и заполнить шаблон реальным ...