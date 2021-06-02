Сделать одностраничный лэндинг быстро!!!

Вот тех задание

https://drive.google.com/file/d/1FL8w7Pn2iJi7rmYaDN3SQqWOqNYb4rbo/view?usp=sharing

Нужно реализовать на бесплатном простом шаблоне, за который не нужно платить

+ добавить форму заказа (поп ап скорее)

Нужно сделать все согласно ТЗ и заполнить шаблон реальным контентом, который предоставит заказчик

сроки: 1-2 дня

называйте стоимость в предложении