Сделать одностраничный лэндинг быстро!!!

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Закрыт19 заявок2204 просмотра

Вот тех задание

https://drive.google.com/file/d/1FL8w7Pn2iJi7rmYaDN3SQqWOqNYb4rbo/view?usp=sharing

Нужно реализовать на бесплатном простом шаблоне, за который не нужно платить

+ добавить форму заказа (поп ап скорее)

Нужно сделать все согласно ТЗ и заполнить шаблон реальным контентом, который предоставит заказчик

сроки: 1-2 дня

называйте стоимость в предложении

4 года назад
kingday
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