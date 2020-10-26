В наличии: видео + черновой вариант текста Нужен специалист, который способен превратить черновой вариант текста в правильный и понятный слушателю текст (который далее будет озвучен автором ролика), текст не только должен быть понятен, но ...
Московский международный фестиваль рекламы' 2005 (1-е место в номинации промо-сайты)
Киевский международный фестиваль рекламы' 2005 (1-е место в номинации промо-сайты)
Фестиваль сайтов GOLDENSITE.RU' 2005 (1-е место)
- Презентации8 заявокЗакрытдень назад
- $50
Разместить задания и обучить работать с сервисомНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $9
Предоставляю ссылку, процесс занимает 3-4 минуты + подтверждение сервиса от 5 минут до 48 часов (зависит от загрузки)Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо настроить ПК для удаленного включения через интернетСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Вот тех задание [url=https://drive.google.com/file/d/1FL8w7Pn2iJi7rmYaDN3SQqWOqNYb4rbo/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1FL8w7Pn2iJi7rmYaDN3SQqWOqNYb4rbo/view?usp=sharing[/url] Нужно реализовать на бесплатном простом шаблоне, за который не нужно платить + добавить форму заказа (поп ап скорее) Нужно сделать все согласно ТЗ и заполнить шаблон реальным контентом, который предоставит заказчик сроки: 1-2 дня называйте стоимость в ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт2 года назад
Вот тех задание https://drive.google.com/file/d/1FL8w7Pn2iJi7rmYaDN3SQqWOqNYb4rbo/view?usp=sharing Нужно реализовать на шаблоне, за который не нужно платить + добавить форму заказа (поп ап скорее) Нужно сделать все согласно ТЗ и заполнить шаблон реальным контентом, который предоставит заказчик Когда нужно сделать: вчераВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Задача: разработать сайт с базой данных игроков + веб-игру (игра чуть сложнее чем "крестики-нолики"). При подаче заявки, пожалуйста, указывайте по пунктам. 1) Стоимость часа вашего труда 2) Ссылку на портфель 3) Готовы ли приступить к моему проекту в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
ужен специалист, который владеет вопросомКонтекстная рекламанет заявокЗакрыт3 года назад
необходимо массовая настройка gmail аккаунтов ТЗ предоставлюКонтекстная реклама3 заявкиЗакрыт3 года назад
Сам не хочу разбираться Простая анкета с вопросами и сбором контактов Предлагайте стоимость услуги, буду ориентироваться на нееНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Сам не хочу разбираться Простая анкета с вопросами и сбором контактов Предлагайте стоимость услуги, буду ориентироваться на нееВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Приветствую В поиске кантидата, способного найти необходимую информацию (вся инфа в открытом доступе) и сохранить в форматах Word и Excel согласно Заданию. Пожалуйста, делайте свои предложения только если у вас в есть реальный опыт по поиску информации. И ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт3 года назад
Приветствую В поиске кантидата, способного найти необходимую информацию (вся инфа в открытом доступе) и сохранить в форматах Word и Excel согласно Заданию. Пожалуйста, делайте свои предложения только если у вас в есть реальный опыт по поиску информации. И ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад
Приветствую В поиске кантидата, способного найти необходимую информацию (вся инфа в открытом доступе) и сохранить в форматах Word и Excel согласно Заданию. Пожалуйста, делайте свои предложения только если у вас в есть реальный опыт по поиску информации. И ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт3 года назад
Приветствую В поиске кантидата, способного найти необходимую информацию (вся инфа в открытом доступе) и сохранить в форматах Word и Excel согласно Заданию. Пожалуйста, делайте свои предложения только если у вас в портфолио есть подобная работа. И обязательно указывайте ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад
Указывайте подробно информацию о вашем образовании/опыте работы с немецким Указывайте почасовую ставкуУроки и Репетиторство3 заявкиЗакрыт3 года назад
Простые шаблоны, адаптив не нужен пример шаблона по ссылке [url=https://yadi.sk/d/wvDkTsBTjFQPkg]https://yadi.sk/d/wvDkTsBTjFQPkg[/url] указывайте цену и сроки за 1 и за 10 штукHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
укажите способ и стоимостьНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт3 года назад
простые шаблоны, адаптив не нужен пример шаблона по ссылке https://yadi.sk/d/wvDkTsBTjFQPkg указывайте цену и сроки за 1 и за 10 штукHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Указывайте способ и стоимость за единицуВеб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад