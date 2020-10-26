kingday

Денис Кораблев kingday

 
46 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад

Московский международный фестиваль рекламы' 2005 (1-е место в номинации промо-сайты)

Киевский международный фестиваль рекламы' 2005 (1-е место в номинации промо-сайты)

Фестиваль сайтов GOLDENSITE.RU' 2005 (1-е место)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
14%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vladmast
Влад 
23 годаМолдова
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$5
10 баллов
2 года назад
Создать простую Google-форму согласно ТЗ
Работаю с заказчиком уже 2 раз! Все так же отлично! Рекомендую!
Все четко и быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
akzigitovtimur
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
8 баллов
2 года назад
Сделать одностраничный лэндинг быстро!!!
Списывался с клиентом , был на готове все сделать. Ждал долго ответа и в получил его только через 2 месяца. В итоге клиент пропал и потом еще пишет отзыв не рекомендую. Такое себе..
не рекомендую
Ответный отзыв
vladmast
Влад 
23 годаМолдова
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$7
9 баллов
3 года назад
Создать простую Google-форму согласно ТЗ
Хороший заказчик! Скинул ТЗ я приступил к работе. Рекомендую!!!
Все четко и быстро. Очень комфортно работать с человеком.
Ответный отзыв
alina_sp
Алина 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Требуется HTML-верстка нескольких простых шаблонов
Сортудничаем с Денисом второй раз. Все отлично, никаких проблем, оплата в срок. Рекомендую!
все шикарно. верстка сделано отлично. очень приятно работать!
Ответный отзыв
alina_sp
Алина 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Требуется HTML-верстка нескольких простых шаблонов
Работа оставила только положительные впечатления!
Алину рекомендую! Сразу понятно, что специалист в теме - задает правильные вопросы. А также соблюдает сроки и требования!
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