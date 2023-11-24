Подготовить мануал/инструкцию/текст для видеокурса по использованию ПО

В наличии: видео + черновой вариант текста

Нужен специалист, который способен превратить черновой вариант текста в правильный и понятный слушателю текст (который далее будет озвучен автором ролика), текст не только должен быть понятен, но он в полной мере должен научить того, кто будет смотреть видео "как пользоваться программой"