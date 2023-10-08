Сделать питч-дек о франшизе вендинговых автоматов воды

ПрезентацииЗакрыт4 заявки21 просмотр
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Нужно сделать короткую презентацию(питч-дек) о франшизе с цифрами и ключевыми слайдами для привлечения инвесторов.

до 15 слайдов

Нужны люди с опытом создания таких презентаций

месяц назад
Ratinsky
Артур 
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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