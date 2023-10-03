Нужено сделать коротенький рекламный ролик для ютуба
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
задача:
Нужно сделать презентацию по кейсам компании. Логотип пока взять с сайта , сейчас разрабатывается ребрендинг, логотип поменяется. Название презентации - наши кейсы.
Сами кейсы находятся на страничке https://udesire.ru/portfolio/
Цель презентации - отправка потенциальным клиентам для подтверждения опыта в разработке сайтов.
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