Презентация-питч бизнес-идеи

Необходимо нарисовать наглядную и красивую презентацию для бизнес-идеи, которую можно будет показывать организациям, выделяющим гранты под общественно важные проекты.

Подчеркну особо, что просто нарисовать презентацию сегодня может и нейросеть. Я ищу специалистов, которые имеют опыт составления презентаций конкретно под стартапы/поиск инвестиций/бизнес питчи. Кроме наглядного, понятного и грамотного преподнесения информации, от презентации нужна атмосферность, она должна быть вдохновляющей.

Сама идея связана с образовательной тематикой. Презентация будет на польском языке (но исходно можно сделать на любом, потом заменить текст).