Презентация-питч бизнес-идеи

Необходимо сделать презентацию для дальнейшего использования. Тема презентации - нумерология.
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Необходимо нарисовать наглядную и красивую презентацию для бизнес-идеи, которую можно будет показывать организациям, выделяющим гранты под общественно важные проекты.
Подчеркну особо, что просто нарисовать презентацию сегодня может и нейросеть. Я ищу специалистов, которые имеют опыт составления презентаций конкретно под стартапы/поиск инвестиций/бизнес питчи. Кроме наглядного, понятного и грамотного преподнесения информации, от презентации нужна атмосферность, она должна быть вдохновляющей.
Сама идея связана с образовательной тематикой. Презентация будет на польском языке (но исходно можно сделать на любом, потом заменить текст).
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