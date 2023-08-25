Презентация для курса

Нам нужна помощь в создании презентации для нашей компании, которая занимается фотобудками и запускает курс обучения по открытию такого бизнеса.

На английском языке!

Цель презентации - рассказать потенциальным клиентам о наших услугах и привлечь их на наш курс.

Требования к презентации:

Объем 8-12 слайдов

Дизайн в современном стиле, использование фирменных цветов нашей компании

На титульном слайде разместить название и логотип компании

Рассказать об услугах компании: аренда и продажа фотобудок, печать фото

Описать процесс обучения на курсе: длительность, формат, темы занятий, итоговая аттестация

Перечислить преимущества обучения в нашей компании

Добавить отзывы выпускников курса

Призвать к действию - записаться на курс

Будем признательны, если презентация будет выполнена качественно и в обозначенные сроки. Готовы обсудить детали и ответить на вопросы по заданию в любое время.