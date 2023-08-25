Презентация для курса

Необходимо переработать уже готовую презентация компании на 12 слайдах. Улучшить внешний вид. При необходимости увеличить или уменьшить количество слайдов. Приступить необходимо в самые кратчайшие сроки. Бюджет 15 000 руб. 00 коп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужна помощь в создании презентации для нашей компании, которая занимается фотобудками и запускает курс обучения по открытию такого бизнеса.
На английском языке!
Цель презентации - рассказать потенциальным клиентам о наших услугах и привлечь их на наш курс.
Требования к презентации:
- Объем 8-12 слайдов
- Дизайн в современном стиле, использование фирменных цветов нашей компании
- На титульном слайде разместить название и логотип компании
- Рассказать об услугах компании: аренда и продажа фотобудок, печать фото
- Описать процесс обучения на курсе: длительность, формат, темы занятий, итоговая аттестация
- Перечислить преимущества обучения в нашей компании
- Добавить отзывы выпускников курса
- Призвать к действию - записаться на курс
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