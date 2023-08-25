Редактирование презентации ( контент / дизайн )

$20
ПрезентацииЗакрыт4 заявки46 просмотров
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Ищу профессионала, который отредактирует текст уже готовой презентации, оптимизировав его и сделав более привлекательным для потенциальных клиентов ( ccылка ниже )

+ отредактировать элементы дизайна, имеется ввиду выставить их в симметрично порядке, чтобы смотрелось эстетично

+ добавить анимацию к каждому элементу, чтобы на каждый щелчок мышки выскакивало предложение

+ под каждым слайдом написать текст, который коуч будет говорить на основе слайдов ( так как это презентация, которая будет записываться для вебинара )

https://docs.google.com/presentation/d/1ZnMM_sDBmUIFdL1aSWP69pSwpNIYYwGN/edit?usp=share_link&ouid=112474497364983488809&rtpof=true&sd=true

Работа в целом потребует около 3 часов

Оплата 20$

4 месяца назад
toppyc09
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ignatenko224455
39 летУкраина
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
$20
1 день
UAH
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