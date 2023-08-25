Редактирование презентации ( контент / дизайн )

Всем привет! Необходимо сделать презентацию в figma с использованием фирменного стиля (только лого есть) и в стиле космоса (фоны в виде космоса и планет). Тематика - крипто. Слайдов около 8-10. Укажите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу профессионала, который отредактирует текст уже готовой презентации, оптимизировав его и сделав более привлекательным для потенциальных клиентов ( ccылка ниже )
+ отредактировать элементы дизайна, имеется ввиду выставить их в симметрично порядке, чтобы смотрелось эстетично
+ добавить анимацию к каждому элементу, чтобы на каждый щелчок мышки выскакивало предложение
+ под каждым слайдом написать текст, который коуч будет говорить на основе слайдов ( так как это презентация, которая будет записываться для вебинара )
https://docs.google.com/presentation/d/1ZnMM_sDBmUIFdL1aSWP69pSwpNIYYwGN/edit?usp=share_link&ouid=112474497364983488809&rtpof=true&sd=true
Работа в целом потребует около 3 часов
Оплата 20$
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