Редактирование презентации ( контент / дизайн )

Ищу профессионала, который отредактирует текст уже готовой презентации, оптимизировав его и сделав более привлекательным для потенциальных клиентов ( ccылка ниже )

+ отредактировать элементы дизайна, имеется ввиду выставить их в симметрично порядке, чтобы смотрелось эстетично

+ добавить анимацию к каждому элементу, чтобы на каждый щелчок мышки выскакивало предложение

+ под каждым слайдом написать текст, который коуч будет говорить на основе слайдов ( так как это презентация, которая будет записываться для вебинара )

https://docs.google.com/presentation/d/1ZnMM_sDBmUIFdL1aSWP69pSwpNIYYwGN/edit?usp=share_link&ouid=112474497364983488809&rtpof=true&sd=true

Работа в целом потребует около 3 часов

Оплата 20$