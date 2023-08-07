Создать несколько роликов

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Добрий день

Спочатку інфа про що проект:

це навчання дітей англійській мові. Або індивідуальні уроки, або невеличкими групами до 6 дітей. Уроки онлайн в зумі поки що.

Вікова категорія дітей на сьогодні: 4-6 років

Тепер, що мені потрібно по відео:

1) мені потрібен ролик з відображенням процессу навчання. Умовно кажучи, щаслива дитина весело проводить час, спілкуючись з вчителем онлайн. Виконують якісь вправи, щось малюють на планшеті, грають з іграшками, вчитель щось показує і грається тощо. Довжина ролику десь 3 хвилини.

2) Треба зробити ролики десь на 30-60 секунд, де дитина показує чому навчилась на курсах (інфу що діти вміють після курсів надам). Умовно кажучи, прочитати віршик англійською, або в магазині поспілкуватись з продавцем, або розкаже про свій садочок англійською, та ін.

Потрібно зробити:
- написати сценарій
- підібрати акторів
- відзняти
- змонтувати

4 месяца назад
Az_Vika
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
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