Создать несколько роликов

Нужно сделать презентацию для компании, где будут представлены кейсы. 4 страницы с преимуществами и 100-120 страниц с кейсами. Компания занимается разработкой мобильных приложении и сайтов. Нужно до 25.08.2023 подготовить первый макет. Работаем до полного утверждения. ...