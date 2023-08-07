Сделать пресет для моего голоса (подкасты) auditioе

Нужно сделать презентацию для компании, где будут представлены кейсы. 4 страницы с преимуществами и 100-120 страниц с кейсами. Компания занимается разработкой мобильных приложении и сайтов. Нужно до 25.08.2023 подготовить первый макет. Работаем до полного утверждения. ...
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