📋Основні компетенції
Односторінкові сайти
Корпоративні
Інтернет магазин
Мобільні додатки
І все що можна задизайнити
🏆Мої переваги
Терміни
Якість
Тільки сучасний дизайн
Завдання будь-якої складності
✊Чесність, відвертість і пунктуальність
Завжди роблю як для себе, на совість. І завжди залишаюся на зв'язку, навіть після завершення роботи над проєктом.
🍰Сертифікати
⬛️ Shendrikov Education - UI/UX Design
- Посилання на сертифікат
- Показати акредитацію
🟦 WAYUP - Getting started
- Посилання на сертифікат
- Показати акредитацію
🟧 UXtoast
- Посилання на сертифікат
- Показати акредитацію
🟫 CASES Media - Basics of marketing in social networks
- Посилання на сертифікат
- Показати акредитацію
🟫 CASES Media - Basics of UX research
- Посилання на сертифікат
- Показати акредитацію
🟫 CASES Media - Design basics
- Посилання на сертифікат
- Показати акредитацію
💳Оплата
Visa
MasterCard
PayPal
📇Контакти
[Email] - [email protected]
[Behance] - https://www.behance.net/framm
[LinkedIn] - https://www.linkedin.com/in/framm/
[Telegram] - https://t.me/framm_studio
[Dribbble] - https://dribbble.com/framm_studio
Портфолио
- Landing page - Pubg game32 просмотра
- Landing page - Fortnite game38 просмотров
- Landing page - Rust game36 просмотров
- MatchMoveMachine / Presentation / 2024-Q145 просмотров
- Landing page (Свадебная тематика)35 просмотров
- Ilink.studio63 просмотра
- Landing page Front-end development courses278 просмотров
- Landing page (Trading) - PowerBroker154 просмотра
- [Mobile app] Mr.Shawarmer2159 просмотров
- [DualSense] Landing Page - Personal Touch1507 просмотров
- [NFT] Landing Page - The SandBox (Redesign)1315 просмотров
- Tea Gardenia (E-commerce)919 просмотров