Професійний UX/UI-дизайн для вашого бізнесу у Figma.

📋Основні компетенції

Односторінкові сайти

Корпоративні

Інтернет магазин

Мобільні додатки

І все що можна задизайнити

🏆Мої переваги

Терміни

Якість

Тільки сучасний дизайн

Завдання будь-якої складності

✊Чесність, відвертість і пунктуальність

Завжди роблю як для себе, на совість. І завжди залишаюся на зв'язку, навіть після завершення роботи над проєктом.

🍰Сертифікати

⬛️ Shendrikov Education - UI/UX Design

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🟦 WAYUP - Getting started

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🟧 UXtoast

- Посилання на сертифікат

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🟫 CASES Media - Basics of marketing in social networks

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🟫 CASES Media - Basics of UX research

- Посилання на сертифікат

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🟫 CASES Media - Design basics

- Посилання на сертифікат

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💳Оплата

Visa

MasterCard

PayPal

📇Контакти

[Email] - [email protected]

[Behance] - https://www.behance.net/framm

[LinkedIn] - https://www.linkedin.com/in/framm/

[Telegram] - https://t.me/framm_studio

[Dribbble] - https://dribbble.com/framm_studio