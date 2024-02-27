framm_studio

Георгій Шевченко framm_studio

 
29 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
11 часов назад
Професійний UX/UI-дизайн для вашого бізнесу у Figma.

📋Основні компетенції

  • Односторінкові сайти

  • Корпоративні

  • Інтернет магазин

  • Мобільні додатки

І все що можна задизайнити

🏆Мої переваги

  • Терміни

  • Якість

  • Тільки сучасний дизайн

  • Завдання будь-якої складності

✊Чесність, відвертість і пунктуальність

Завжди роблю як для себе, на совість. І завжди залишаюся на зв'язку, навіть після завершення роботи над проєктом.

🍰Сертифікати

⬛️ Shendrikov Education - UI/UX Design
- Посилання на сертифікат
- Показати акредитацію


🟦 WAYUP - Getting started

- Посилання на сертифікат
- Показати акредитацію

🟧 UXtoast

- Посилання на сертифікат
- Показати акредитацію


🟫 CASES Media - Basics of marketing in social networks

- Посилання на сертифікат
- Показати акредитацію

🟫 CASES Media - Basics of UX research

- Посилання на сертифікат
- Показати акредитацію

🟫 CASES Media - Design basics

- Посилання на сертифікат
- Показати акредитацію

💳Оплата

  • Visa

  • MasterCard

  • PayPal

📇Контакти

[Email] - [email protected]

[Behance] - https://www.behance.net/framm

[LinkedIn] - https://www.linkedin.com/in/framm/

[Telegram] - https://t.me/framm_studio

[Dribbble] - https://dribbble.com/framm_studio

#5Создание презентаций
#16Дизайн лендингов
#20Дизайн сайтов
#60Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#99
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-5
Презентации
ТОП-20
Дизайн сайтов

Портфолио

Отзывы заказчиков

substanz
Виктор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$300
10 баллов
год назад
Дизайн для лендинга
Дизайн лендингов
Работа с Георгием оставила только позитивные воспоминания. Все пожелания были учтены и правки делались быстро и оперативно. Результатом работы остались довольны. Очень рекомендую!
Все очень чётко, оперативно, конструктивно и по делу. Сотрудничеством довольны и рады будем поработать еще, спасибо за проект. Рекомендуем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
whoisflogiston
Георгий 
33 года
год в сервисе
Был
7 месяцев назад
$350
10 баллов
год назад
Дизайн-проект сайта на поддомене
Дизайн сайтов
Все супер! Готовили с Георгием и Анной дизайн-проект многостраничного сайта. Во-первых, отмечу очень удобный формат взаимодействия, согласования через Фигму – ребята отлично владеют инструментом, могут настроить анимации, чтобы оценить прототип "вживую", экспортировать все стили в дальнейшем и т.п. – это очень помогает увидеть будущий сайт, как он должен быть. Во-вторых, команда OMG Creative продемонстрировала высокий профессионализм, собственно креативный подход, внимание к деталям и к нашим правкам, пожеланиям – клиентоориентированность на 200% (как минимум по 100% на каждого из команды) =)) В результате мы получили классный дизайн, а процесс его создания был интересным и воодушевляющим, оставив лишь положительные эмоции. Будем по данном проекту также с ними делать далее и все адаптивы макетов, и в дальнейшем обязательно обратимся ещё с новыми проектами по мере их появления. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Как всегда всё на высоте! Георгий всегда на связи, отличная коммуникация, прислушивается к нашим советам по поводу мелких нюансов, находим быстро общее решение если возникают какие то вопросы, никаких споров, работать просто сплошное удовольствие! Впереди еще адаптивные макеты и мелкие детали, где уже подходим к финальному этапу. Рады будем еще поработать с MatchMoveMachine. Рекомендуем безусловно к сотрудничеству!
Ответный отзыв
whoisflogiston
Георгий 
33 года
год в сервисе
Был
7 месяцев назад
$45
10 баллов
год назад
Дизайн квартальной презентации
Создание презентаций
Всё как обычно быстро сработано, внесли некоторые правки - результатом довольны, и очень важно было успеть в сжатые сроки, за что еще раз спасибо)
Спасибо Георгию за четкую постановку задач, быструю коммуникацию и комфортное сотрудничество! Как всегда все на высоте! Рекомендую! 👍🏻
Ответный отзыв
whoisflogiston
Георгий 
33 года
год в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
год назад
Дизайн слайдов для презентации
Создание презентаций
Все хорошо. Георгий оперативно подготовил макеты, был на связи. Очень приятно работать, профессиональный подход к делу. Обсудили комментарии и будем дорабатывать оставшуюся часть)
Проводили еще одно тестовое задание, Георгий как всегда на связи, отвечал на все поставленные вопросы, все на высоте! Рекомендую!👍
Ответный отзыв
whoisflogiston
Георгий 
33 года
год в сервисе
Был
7 месяцев назад
$25
10 баллов
год назад
Отрисовка страницы сайта
Дизайн сайтов
Делали с Георгием пробную страницу для будущего сайта. Очень понравилась проработка, внимание к деталям несмотря на то, что ТЗ на данном этапе не подразумевало глубокого погружения в тему. По срокам вышло всё, как обсуждали. Предложенное оформление страницы в целом так же понравилось, увидели хорошие решения и нестандартные варианты. Видно, что работа не просто на отрисовку по ТЗ, но осмысленная, со своим подходом и видением. Рекомендую!
Очень понравилась тема и техническое задание! Заказчик всегда на связи и отвечал на все поставленные вопросы. А так же приятный в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 👍 Советую всем!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Дизайн сайтов
5 отзывов
$10/час
от $300от 5 дней
#20
Презентации
2 отзыва
$5/час
от $50от 2 дней
#4
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от $350от 5 дней
#199
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $500от 5 дней
#486