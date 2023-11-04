[DualSense] Landing Page - Personal Touch
Дизайн сайтов
Добавлена1487 просмотров
2 месяца назад
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✊Яка була мета проєкту?
Представляємо унікальний дизайн
Висвітлення переваг
Інформування про процес замовлення та покупки
Надання відгуків клієнтів
Встановлення довіри через гарантію та повернення
Надання контактної інформації
?Що було зроблено?
Дослідження
UX / UI дизайн
?Які інструменти було використано?
Figma
Adobe Photoshop
?Behance
https://www.behance.net/gallery/176500109/DualSense-Landing-Page-Personal-Touch
?Контакти
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[Email] - [email protected]
[Behance] - https://www.behance.net/omg_creative
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