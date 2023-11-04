[DualSense] Landing Page - Personal Touch

Дизайн сайтов
Добавлена
2 месяца назад
1487 просмотров
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✊Яка була мета проєкту?

  • Представляємо унікальний дизайн

  • Висвітлення переваг

  • Інформування про процес замовлення та покупки

  • Надання відгуків клієнтів

  • Встановлення довіри через гарантію та повернення

  • Надання контактної інформації

?Що було зроблено?

  • Дослідження

  • UX / UI дизайн

?Які інструменти було використано?

  • Figma

  • Adobe Photoshop

?Behance

https://www.behance.net/gallery/176500109/DualSense-Landing-Page-Personal-Touch

?Контакти

[Website] - https://omg-creative.com

[Email] - [email protected]

[Behance] - https://www.behance.net/omg_creative

[LinkedIn] - https://www.linkedin.com/in/omg-creative/

[Telegram] - https://t.me/omg_creative

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