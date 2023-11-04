[Mobile app] Mr.Shawarmer
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✊Яка була мета проєкту?
Мета створення мобільного додатку доставки шаурми - задовольнити потреби клієнтів у різноманітних та якісних варіантах шаурми, надати зручну платформу для замовлення та оплати, а також забезпечити швидку та надійну доставку додому. Ми прагнемо спростити процес вибору та замовлення шаурми, щоб клієнтам було зручніше і швидше насолоджуватися улюбленими стравами без зайвого клопоту.
?Що було зроблено?
Дослідження
UX / UI дизайн
?Які інструменти було використано?
Figma
Spine 2D
Adobe Photoshop
?Behance
https://www.behance.net/gallery/183295011/Mobile-app-MrShawarmer
?Контакти
[Website] - https://omg-creative.com
[Email] - [email protected]
[Behance] - https://www.behance.net/omg_creative
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