[Mobile app] Mr.Shawarmer

✊Яка була мета проєкту?

Мета створення мобільного додатку доставки шаурми - задовольнити потреби клієнтів у різноманітних та якісних варіантах шаурми, надати зручну платформу для замовлення та оплати, а також забезпечити швидку та надійну доставку додому. Ми прагнемо спростити процес вибору та замовлення шаурми, щоб клієнтам було зручніше і швидше насолоджуватися улюбленими стравами без зайвого клопоту.

?Що було зроблено?

Дослідження

UX / UI дизайн

?Які інструменти було використано?

Figma

Spine 2D

Adobe Photoshop

?Behance

https://www.behance.net/gallery/183295011/Mobile-app-MrShawarmer

?Контакти

[Website] - https://omg-creative.com

[Email] - [email protected]

[Behance] - https://www.behance.net/omg_creative

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