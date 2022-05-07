Разрабатываю сайты любой сложности.
Реализовал многое: от простых лендингов, до инвестиционных платформ со сложной бизнес-логикой.
Немного про условия работы со мной:
Строгое соблюдение сроков. P.S. 80% заказов завершено ранее срока.
Детали работы оговариваются в мелочах до начала разработки
Все правки(по моей вине) вносятся моментально
Оплата через безопасный платеж(обсуждаемо)
Связь со мной с 08:00 по 22:00 без выходных
P.S. Рассматриваю варианты работы не используя безопасный платеж:
30% предоплаты
30% на половине работы
40% по окончанию
Почему стоит выбрать меня исполнителем
Я делаю работу качественно, а не «на отвали», что могут подтвердить многие довольные клиенты
Я - специалист полного цикла. Это сэкономит ваше время на поиски верстальщика/программиста
Готов созвониться с Вами и обсудить голосом все моменты для большей продуктивности
Отношусь к вашему проекту как к своему, что в разы улучшает результат
Могу проконсультировать по дальнейшим действиям с сайтом
Спокойный характер, что сэкономит ваши нервы
О спорных ситуациях
К сожалению, в ходе работы могут возникнуть спорные ситуации.
Зачастую это правки дизайна во время верстки, или вовсе смена функционала на этапе программирования бекенда.
К данным вещам я отношусь лояльно - выполню все незначительные правки и доработки, которые не обговаривались ранее.
Но тем не менее, при требовании БОЛЬШИХ доработок - я оставляю за собой право попросить дополнительную плату за них.
О моих навыках
Владею полным стеком фронт-енда: HTML, CSS, JS, Gulp, SCSS.
Отлично знаю фронт-енд фреймворк React + TypeScript + NextJS.
В бек-енде использую Java + Spring Framework или PHP.
Умею устанавливать приложения на VPS(Linux) с полной настройкой и интеграцией системы
Примеры работ
У меня довольно много выполненных работ, поэтому оставлять их здесь - не считаю рациональным.
Чтоб ознакомиться с ними вы можете перейти в моё портфолио.
Связь со мной
Для связи со мной вы можете использовать любой удобный способ, описанный ниже:
Telegram: @kryvorotenkoS
WhatsApp: +380 95 025 2005
Viber: +380 95 025 2005
Почта: [email protected]
Номер телефона: +380 95 025 2005
С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы! До связи!
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