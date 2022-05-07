kryvorotenko

Сергей kryvorotenko

 
43 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Лучшие сайты для лучших клиентов

Разрабатываю сайты любой сложности.

Реализовал многое: от простых лендингов, до инвестиционных платформ со сложной бизнес-логикой.

﻿Немного про условия работы со мной:

  • Строгое соблюдение сроков. P.S. 80% заказов завершено ранее срока.

  • Детали работы оговариваются в мелочах до начала разработки

  • Все правки(по моей вине) вносятся моментально

  • Оплата через безопасный платеж(обсуждаемо)

  • Связь со мной с 08:00 по 22:00 без выходных

P.S. Рассматриваю варианты работы не используя безопасный платеж:

  • 30% предоплаты

  • 30% на половине работы

  • 40% по окончанию

﻿Почему стоит выбрать меня исполнителем

  • Я делаю работу качественно, а не «на отвали», что могут подтвердить многие довольные клиенты

  • Я - специалист полного цикла. Это сэкономит ваше время на поиски верстальщика/программиста

  • Готов созвониться с Вами и обсудить голосом все моменты для большей продуктивности

  • Отношусь к вашему проекту как к своему, что в разы улучшает результат

  • Могу проконсультировать по дальнейшим действиям с сайтом

  • Спокойный характер, что сэкономит ваши нервы

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О спорных ситуациях

К сожалению, в ходе работы могут возникнуть спорные ситуации.

Зачастую это правки дизайна во время верстки, или вовсе смена функционала на этапе программирования бекенда.

К данным вещам я отношусь лояльно - выполню все незначительные правки и доработки, которые не обговаривались ранее.

Но тем не менее, при требовании БОЛЬШИХ доработок - я оставляю за собой право попросить дополнительную плату за них.

﻿О моих навыках

  • Владею полным стеком фронт-енда: HTML, CSS, JS, Gulp, SCSS.

  • Отлично знаю фронт-енд фреймворк React + TypeScript + NextJS.

  • В бек-енде использую Java + Spring Framework или PHP.

  • Умею устанавливать приложения на VPS(Linux) с полной настройкой и интеграцией системы

﻿Примеры работ

У меня довольно много выполненных работ, поэтому оставлять их здесь - не считаю рациональным.

Чтоб ознакомиться с ними вы можете перейти в моё портфолио﻿.

﻿Связь со мной

Для связи со мной вы можете использовать любой удобный способ, описанный ниже:

Telegram: @kryvorotenkoS

WhatsApp: +380 95 025 2005

Viber: +380 95 025 2005

Почта: [email protected]

Номер телефона: +380 95 025 2005

С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы! До связи!

#5Django
#13Vue.js
#63Верстка страниц
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#571
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

AlonaM
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$200
10 баллов
2 года назад
Vue.js dev зверстати 3 сторінки
DjangoVue.jsВерстка страниц
Якісна робота! Швидко, завжди на з'язку. Рекомендую
Все супер: швидка комунікація, швидка перевірка роботи, швидка оплата. Рекомендую до співпраці!
Ответный отзыв
uppersant
Андрей 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)
$20
9 баллов
2 года назад
Верстка сайта по макету Figma
FigmaJavaScript
Дешево и быстро, исправил много правок и помог разобраться после выполненной работы. Не очень разговорчив, но это наверное +
Всё ок! Своевременная оплата.
Ответный отзыв
andrii997
Андрій 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$400
10 баллов
3 года назад
Frontend на Vue3 проект
Node.jsVue.js
Все виконано по макету, рекомендую до співпраці
Макет якісний, все було виконано. Комунікація швидка, всі питання з приводу логіки були швидко вирішені. Співпрацювати було комфортно, сподіваюсь на подальшу роботу :)
Ответный отзыв
WeblancerQA
Егор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$100
10 баллов
3 года назад
Тестируем мессенджер на React
Оперативно протестировал мессенджер. Выявил недоработки и предложил некоторые улучшения. Благодарю!
Четкая задача "что нужно сделать", быстрые ответы. Задача интересная, был рад помочь. Буду надеяться на дальнейшее сотрудничество :)
Ответный отзыв
loljeans
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Создать сайт для заказа Ікеа
Однозначно рекомендую даного виконавця. Робота виконана відповідно до всіх побажань та завдань. За мій довгий(а це більше 13 років) досвід роботи на веблансері це один з кращих та сумлінних виконавців. Дякую за роботу та буду звертатись ще!
Цікаво будо працювати, задача чітко сформульована. Оплата вчасно по завершенню роботи. Сподіваюсь на подальшу співпрацю!
Ответный отзыв
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