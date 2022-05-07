Лучшие сайты для лучших клиентов

Разрабатываю сайты любой сложности.

Реализовал многое: от простых лендингов, до инвестиционных платформ со сложной бизнес-логикой.

﻿Немного про условия работы со мной:

Строгое соблюдение сроков. P.S. 80% заказов завершено ранее срока.

Детали работы оговариваются в мелочах до начала разработки

Все правки(по моей вине) вносятся моментально

Оплата через безопасный платеж(обсуждаемо)

Связь со мной с 08:00 по 22:00 без выходных

P.S. Рассматриваю варианты работы не используя безопасный платеж:

30% предоплаты

30% на половине работы

40% по окончанию

﻿Почему стоит выбрать меня исполнителем

Я делаю работу качественно, а не «на отвали», что могут подтвердить многие довольные клиенты

Я - специалист полного цикла. Это сэкономит ваше время на поиски верстальщика/программиста

Готов созвониться с Вами и обсудить голосом все моменты для большей продуктивности

Отношусь к вашему проекту как к своему, что в разы улучшает результат

Могу проконсультировать по дальнейшим действиям с сайтом

Спокойный характер, что сэкономит ваши нервы

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О спорных ситуациях

К сожалению, в ходе работы могут возникнуть спорные ситуации.

Зачастую это правки дизайна во время верстки, или вовсе смена функционала на этапе программирования бекенда.

К данным вещам я отношусь лояльно - выполню все незначительные правки и доработки, которые не обговаривались ранее.

Но тем не менее, при требовании БОЛЬШИХ доработок - я оставляю за собой право попросить дополнительную плату за них.

﻿О моих навыках

Владею полным стеком фронт-енда: HTML, CSS, JS, Gulp, SCSS.

Отлично знаю фронт-енд фреймворк React + TypeScript + NextJS.

В бек-енде использую Java + Spring Framework или PHP.

Умею устанавливать приложения на VPS(Linux) с полной настройкой и интеграцией системы

﻿Примеры работ

У меня довольно много выполненных работ, поэтому оставлять их здесь - не считаю рациональным.

Чтоб ознакомиться с ними вы можете перейти в моё портфолио﻿.

﻿Связь со мной

Для связи со мной вы можете использовать любой удобный способ, описанный ниже:

Telegram: @kryvorotenkoS

WhatsApp: +380 95 025 2005

Viber: +380 95 025 2005

Почта: [email protected]

Номер телефона: +380 95 025 2005

С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы! До связи!