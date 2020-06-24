Инструмент для бизнеса TheWork

Добавлена
5 лет назад
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Бизнес инструмент TheWork.

Создан для помощи бизнесу в представлении его целей, проблем для завлечения инвесторов.

Функционал:

-регистрация

-авторизация

-восстановление пароля через ел. почту

-создание lean & busines полотен

-их редактирование, чтение

Так же, присутствует админ-панель для модерации всех полотен.

Сайт разрабатывался по готовому, качественному макету.

Фронт-енд: Gulp, HTML, CSS, SCSS, JavaScript, jQuery и ряд его библиотек.

Бек-енд: PHP 7.0 & 5.0, MySQL, PDO

Создание заняло 2 недели.

Ссылка - https://thework.pro/

Хотите так же?)

Пишите мне - https://t.me/kryvorotenkoS

CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHPSCSSGulp