Инструмент для бизнеса TheWork

Бизнес инструмент TheWork.
Создан для помощи бизнесу в представлении его целей, проблем для завлечения инвесторов.
Функционал:
-регистрация
-авторизация
-восстановление пароля через ел. почту
-создание lean & busines полотен
-их редактирование, чтение
Так же, присутствует админ-панель для модерации всех полотен.
Сайт разрабатывался по готовому, качественному макету.
Фронт-енд: Gulp, HTML, CSS, SCSS, JavaScript, jQuery и ряд его библиотек.
Бек-енд: PHP 7.0 & 5.0, MySQL, PDO
Создание заняло 2 недели.
Ссылка - https://thework.pro/
Хотите так же?)
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