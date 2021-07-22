Digital агенство Row Studio

Верстка сайта digital агенства Row Studio.

Лучшие интернет-проекты - для лучших клиентов!

Особенности:

Обилие анимаций

Главная страница fullpage

Плавный скроллинг на остальных страницах

Видео на стартовом экране

Сайт разрабатывался по готовому, качественному макету.

Фронт-енд: HTML, CSS, JavaScript, fullpage.js

Создание заняло неделю без учета правок в макете со стороны заказчика.

Ссылка - https://rowstudio.ru/

Хотите так же?)

Пишите мне - https://t.me/kryvorotenkoS