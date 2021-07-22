Digital агенство Row Studio

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка сайта digital агенства Row Studio.
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Особенности:
- Обилие анимаций
- Главная страница fullpage
- Плавный скроллинг на остальных страницах
- Видео на стартовом экране
Фронт-енд: HTML, CSS, JavaScript, fullpage.js
Создание заняло неделю без учета правок в макете со стороны заказчика.
Ссылка - https://rowstudio.ru/
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Пишите мне - https://t.me/kryvorotenkoS