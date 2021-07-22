Digital агенство Row Studio

Добавлена
2 года назад
58 просмотров
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Верстка сайта digital агенства Row Studio.

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Особенности:

  • Обилие анимаций
  • Главная страница fullpage
  • Плавный скроллинг на остальных страницах
  • Видео на стартовом экране
Сайт разрабатывался по готовому, качественному макету.

Фронт-енд: HTML, CSS, JavaScript, fullpage.js

Создание заняло неделю без учета правок в макете со стороны заказчика.

Ссылка - https://rowstudio.ru/

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Пишите мне - https://t.me/kryvorotenkoS