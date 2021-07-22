Магазин украшений Olafa

Верстка магазина украшений Olafa

Изделия родом с Байкала, которые носят в 35 странах на 6 континентах мира!

Сайт разрабатывался по качественному макету.

Фронт-енд: HTML, CSS, JavaScript

Всего страниц: 23(не все скриншоты)

Создание заняло 2 недели.

Ссылка - https://olafa.ru/

Хотите так же?)

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