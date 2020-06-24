Интернет магазин цветочной мастерской RUBY.
Цветочная мастерская RUBY - отличная цветочная мастерская в Воронеже.
Функционал:
-редактирование СЕО(названия страниц, ключевые слова, описания, бекйджики)
-модальное окно "заказать звонок"
-добавление/редактирование товаров
-у товаров может быть несколько категорий
-опросник для подбора букета
-фильтры в каталоге
-оформление заказа
-"прикручены" Яндекс Карты
-оптимизатор фото
Сайт разрабатывался по качественному макету.
Фронт-енд: Gulp, HTML, CSS, SCSS, JavaScript, jQuery
Бек-енд: PHP 7.0, MySQL
Создание заняло 1 неделю.
Ссылка - https://ruby-flowers.ru/
Хотите так же?)
Пишите мне - https://t.me/kryvorotenkoS