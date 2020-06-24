Интернет магазин цветочной мастерской RUBY.

Цветочная мастерская RUBY - отличная цветочная мастерская в Воронеже.

Функционал:

-редактирование СЕО(названия страниц, ключевые слова, описания, бекйджики)

-модальное окно "заказать звонок"

-добавление/редактирование товаров

-у товаров может быть несколько категорий

-опросник для подбора букета

-фильтры в каталоге

-оформление заказа

-"прикручены" Яндекс Карты

-оптимизатор фото

Сайт разрабатывался по качественному макету.

Фронт-енд: Gulp, HTML, CSS, SCSS, JavaScript, jQuery

Бек-енд: PHP 7.0, MySQL

Создание заняло 1 неделю.

Ссылка - https://ruby-flowers.ru/

Хотите так же?)

Пишите мне - https://t.me/kryvorotenkoS