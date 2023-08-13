Всем привет! Необходимо сделать презентацию в figma с использованием фирменного стиля (только лого есть) и в стиле космоса (фоны в виде космоса и планет).

Тематика - крипто.

Слайдов около 8-10.

Укажите примерные расценки и сроки и ваше портфолио.

И я пришлю ТЗ для дальнейшей оценки, после предоставления вами информации)