Презентация

$15
ПрезентацииЗакрыт10 заявок76 просмотров
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Необходимо создать текст для презентации на 33 слайда для записи вебинара по направлению гипно-коучинга

Структура для вебинара будет дана

4 месяца назад
toppyc09
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад