toppyc09

Алекс Топски toppyc09

 
34 годаСША/Лос-Анджелес
6 лет на фриланс-бирже
Был
18 часов назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
22%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Редактирование презентации ( контент / дизайн )

    $20

    Ищу профессионала, который отредактирует текст уже готовой презентации, оптимизировав его и сделав более привлекательным для потенциальных клиентов ( ccылка ниже ) + отредактировать элементы дизайна, имеется ввиду выставить их в симметрично порядке, чтобы смотрелось ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Оптимизация фейсбук страницы ( контент + дизайн )

    $20

    Здравствуйте Ищу человека, который сможет создать красивую, эстетичную, профессиональную фейсбук и Linked In страницы для коуча. Что надо... создать ковер фото для коуча заполнить биографию сделать ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Презентация

    $15

    Необходимо создать текст для презентации на 33 слайда для записи вебинара по направлению гипно-коучинга Структура для вебинара будет дана

    Презентации10 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создание NFT коллекции!!!

    $150

    В поиске дизайнера и возможно программиста для создания NFT коллекции 5000-10000, связанной с войной в Украине. Я сотрудничаю с международной non-profit организацией "HOPE Worldwide" и все средства будут перечислены в поддержку беженцев и граждан внутри ...

    NFT
    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание уникального 2D / 3D аватара и коллекции NFT!

    $125

    Предложу проект креативному, надежному, outside the box thinker, с 3+ опытом работы и с качественным портфолио графическому дизайнеру! Суть проекта заключается в создании уникального, не имеющего аналогов в NFT пространстве аватара и 10К коллекции, которая ...

    NFT
    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание уникального аватара и коллекции NFT!

    $125

    Ищу графического дизайнера для создании уникального аватара и в дальнейшем коллекции в NFT пространстве. Требования: - креативный подход к разработке и реализации задачи; - опыт работы с графическим дизайном более 3 лет; - быстрое выполнение работы; - уникальные и неповторимые ...

    NFT
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание уникального графического аватара и коллекции NFT

    $125

    Ищу графического дизайнера для создании уникального аватара и в дальнейшем коллекции в NFT пространстве. Требования: - креативный подход к разработке и реализации задачи; - опыт работы с графическим дизайном более 3 лет; - быстрое выполнение работы; - уникальные и неповторимые ...

    NFT
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ретуширование портретных фотографий и editorial

    $2

    Здравуйте Мне необходимо отредактировать несколько хедшатов и простых фотографий Используйте прикрепленную фотографию для обработки и вышлите готовый вариант на скайп - toppyc Можете использовать watermark Приблизительно заказ будет состоять из 10-12 фотографий Оплата за обработку 1ой фотографии - ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Увеличение фолловеров / лайнов / комментов в Инстаграм

    Здравствуйте  Мне необходимо увеличить подписчиков до 10000 для бреда @Phonetized  и до 5000 для бренда @Painaxi Также нужно, чтобы при опубликовании нового поста лайки и комменты зачислялись автоматически

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание короткометражного фильма с участием 1-ого актер

    $50

    Меня зовут Александр Топольский, я актер. Мне нужен интересный, оригинальный сценарий короткого метра с участием 1ого актера. Персонажа буду играть я.Похожие фильмы, которые импонируют в этой категории: "Коллектор"  с Хабенским "Locke" Том ХардиИдеально создать серию коротких фильмов от ...

    Сценарии17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D render of the product for the website

    $10

    Необходим 3D дизайн с нашим продуктов для вебсайта  Вот пример - www.dropbottle.com ( прикреплен пример ) Я вам вышлю исполнителю несколько бэкграундов и продукт Задача создать креативные и интересные композиции которые мы сможем использовать для вебсайта Продукт нужно будет ...

    HTML
    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание логотипа / бренд бука / упаковки / оформление соц сети

    $80

    Здравствуйте  Я запускаю 3 продукта через Амазон и Shopify Мне необходимо креативное решение вышеперечисленных атрибутов  В данный момент заказываю только один продукт Бюджет 80$ Сообщите сможете ли реализовать и сколько займет по времени Спасибо Продукт - [url=https://www.amazon.com/dp/B07NPFJW9S]https://www.amazon.com/dp/B07NPFJW9S[/url]

    ShopifyЛоготип бренда
    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание логотипа / бренд бука / упаковки / оформление соц сети

    $80

    Здравствуйте  Замечательное портфолио у Вас! Я запускаю 3 продукта через Амазон и Shopify Мне необходимо креативное решение вышеперечисленных атрибутов  В данный момент заказываю только один продукт Бюджет 100$ Сообщите сможете ли реализовать и сколько займет по времени Спасибо Продукт - [url=https://www.amazon.com/dp/B07NPFJW9S]https://www.amazon.com/dp/B07NPFJW9S[/url]

    ShopifyЛоготип бренда
    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Редактирование fashion / editorial фотографий!!

    $4

    Прикрепил две фотрафии для примеры Пожалуйста отредактируйте и вышлите на имейл для определения дальнейшего сотрудничества на основе этих двух примеров. Можете поставить водяной знак. Спасибо

    Обработка фотографий14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Редактирования life-style видео роликов

    Здравсвуйте креативные умы онлайн коммьюнити ! Итак я полагаю вы уже догадываетесь о чем идет речь судя по названию проекта Необходимо быстрая КРЕАТИВНАЯ и качественная обработка видео контента Его будет много ролики от 30 секунд до 5 минут Пожалуйста ...

    Видеомонтаж38 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отредактировать несколько хедшатов

    $3

    Здравуйте  Мне необходимо отредактировать несколько хедшатов и простых фотографий ( будут содержать изображения модели рекламирующей нижнее белье а также изображения молодых людей веселящихся в клубе на улице ресторане в лимузине и тд )  Пожалуйста скиньте ссылки на ...

    Обработка фотографий31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать Логотип и фирменный стиль

    Необходимо создании логотипа и фирменного стиля для новой компании которая только выходит на рынок Сфера деятельности развлечения промоушен ивентов  Название компании iamvirgin   Прикрепите ваши портфолио для просмотра

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание уникального веб-сайта!!!

    Здравствуйте  Необходимо создание уникального веб-сайта в течении 1-2 недель а также возможно его ведение в будущем ( пополнение коррекции добавления и тд ) Вот примеры сайтов которые нравятся: Два языка румынский и английский  Сайт достаточно простой главное концепция сайта ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
andreyka_sa
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
8 дней назад
$20
3 балла
3 года назад
Ретуширование портретных фотографий и editorial
Заказчик просто пропал. После того как я сделал треть работы. Пару фоток ему понравилось, пару - нет. Я скинул переделанные, и он перестал отвечать. Не рекомендую!
Nice!
Ответный отзыв
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
4 года назад
Редактировать несколько хедшатов
Отличное задание, было интересно сотрудничать! Мои рекомендации.
Великолепная работа! Умение тщательно понимать заказ и его детали, быстро и очень качественно выполнять - сильная сторона Дмитрия! Рекомендую!! 10 из 10
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