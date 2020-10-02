Ищу профессионала, который отредактирует текст уже готовой презентации, оптимизировав его и сделав более привлекательным для потенциальных клиентов ( ccылка ниже ) + отредактировать элементы дизайна, имеется ввиду выставить их в симметрично порядке, чтобы смотрелось ...
- $20Презентации1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $20
Здравствуйте Ищу человека, который сможет создать красивую, эстетичную, профессиональную фейсбук и Linked In страницы для коуча. Что надо... создать ковер фото для коуча заполнить биографию сделать ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $15
Необходимо создать текст для презентации на 33 слайда для записи вебинара по направлению гипно-коучинга Структура для вебинара будет данаПрезентации10 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $150
В поиске дизайнера и возможно программиста для создания NFT коллекции 5000-10000, связанной с войной в Украине. Я сотрудничаю с международной non-profit организацией "HOPE Worldwide" и все средства будут перечислены в поддержку беженцев и граждан внутри ...3D-графика9 заявокЗакрыт2 года назад
- $125
Здравствуйте, У меня есть идея аватара и задумки для NFT коллекции. Вы таким занимаетесь? бюджет 125$3D-графика10 заявокЗакрыт2 года назад
- $125
Предложу проект креативному, надежному, outside the box thinker, с 3+ опытом работы и с качественным портфолио графическому дизайнеру! Суть проекта заключается в создании уникального, не имеющего аналогов в NFT пространстве аватара и 10К коллекции, которая ...3D-графика6 заявокЗакрыт2 года назад
- $125
Ищу графического дизайнера для создании уникального аватара и в дальнейшем коллекции в NFT пространстве. Требования: - креативный подход к разработке и реализации задачи; - опыт работы с графическим дизайном более 3 лет; - быстрое выполнение работы; - уникальные и неповторимые ...3D-графиканет заявокЗакрыт2 года назад
- $125
Ищу графического дизайнера для создании уникального аватара и в дальнейшем коллекции в NFT пространстве. Требования: - креативный подход к разработке и реализации задачи; - опыт работы с графическим дизайном более 3 лет; - быстрое выполнение работы; - уникальные и неповторимые ...3D-графиканет заявокЗакрыт2 года назад
- $2
Здравуйте Мне необходимо отредактировать несколько хедшатов и простых фотографий Используйте прикрепленную фотографию для обработки и вышлите готовый вариант на скайп - toppyc Можете использовать watermark Приблизительно заказ будет состоять из 10-12 фотографий Оплата за обработку 1ой фотографии - ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте Мне необходимо увеличить подписчиков до 10000 для бреда @Phonetized и до 5000 для бренда @Painaxi Также нужно, чтобы при опубликовании нового поста лайки и комменты зачислялись автоматическиСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Меня зовут Александр Топольский, я актер. Мне нужен интересный, оригинальный сценарий короткого метра с участием 1ого актера. Персонажа буду играть я.Похожие фильмы, которые импонируют в этой категории: "Коллектор" с Хабенским "Locke" Том ХардиИдеально создать серию коротких фильмов от ...Сценарии17 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Необходим 3D дизайн с нашим продуктов для вебсайта Вот пример - www.dropbottle.com ( прикреплен пример ) Я вам вышлю исполнителю несколько бэкграундов и продукт Задача создать креативные и интересные композиции которые мы сможем использовать для вебсайта Продукт нужно будет ...3D-графика11 заявокЗакрыт3 года назад
- $80
Здравствуйте Я запускаю 3 продукта через Амазон и Shopify Мне необходимо креативное решение вышеперечисленных атрибутов В данный момент заказываю только один продукт Бюджет 80$ Сообщите сможете ли реализовать и сколько займет по времени Спасибо Продукт - [url=https://www.amazon.com/dp/B07NPFJW9S]https://www.amazon.com/dp/B07NPFJW9S[/url]Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт4 года назад
- $80
Здравствуйте Замечательное портфолио у Вас! Я запускаю 3 продукта через Амазон и Shopify Мне необходимо креативное решение вышеперечисленных атрибутов В данный момент заказываю только один продукт Бюджет 100$ Сообщите сможете ли реализовать и сколько займет по времени Спасибо Продукт - [url=https://www.amazon.com/dp/B07NPFJW9S]https://www.amazon.com/dp/B07NPFJW9S[/url]Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт4 года назад
- $4
Прикрепил две фотрафии для примеры Пожалуйста отредактируйте и вышлите на имейл для определения дальнейшего сотрудничества на основе этих двух примеров. Можете поставить водяной знак. СпасибоОбработка фотографий14 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Отличный пример отредактированных хедшатов здесь: https://anthonymongiellophotography.shootproof.com Пожалуйста прикрепите ссылки к вашим работам Несколько хедшатов для редактирования прикреплены здесьОбработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравсвуйте креативные умы онлайн коммьюнити ! Итак я полагаю вы уже догадываетесь о чем идет речь судя по названию проекта Необходимо быстрая КРЕАТИВНАЯ и качественная обработка видео контента Его будет много ролики от 30 секунд до 5 минут Пожалуйста ...Видеомонтаж38 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Здравуйте Мне необходимо отредактировать несколько хедшатов и простых фотографий ( будут содержать изображения модели рекламирующей нижнее белье а также изображения молодых людей веселящихся в клубе на улице ресторане в лимузине и тд ) Пожалуйста скиньте ссылки на ...Обработка фотографий31 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо создании логотипа и фирменного стиля для новой компании которая только выходит на рынок Сфера деятельности развлечения промоушен ивентов Название компании iamvirgin Прикрепите ваши портфолио для просмотраЛоготипы и Знаки31 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Необходимо создание уникального веб-сайта в течении 1-2 недель а также возможно его ведение в будущем ( пополнение коррекции добавления и тд ) Вот примеры сайтов которые нравятся: Два языка румынский и английский Сайт достаточно простой главное концепция сайта ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт5 лет назад