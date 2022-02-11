Ретуширование портретных фотографий и editorial

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен13 заявок1143 просмотра

Здравуйте

Мне необходимо отредактировать несколько хедшатов и простых фотографий

Используйте прикрепленную фотографию для обработки и вышлите готовый вариант на скайп - toppyc

Можете использовать watermark

Приблизительно заказ будет состоять из 10-12 фотографий

Оплата за обработку 1ой фотографии - 2$

4 года назад
toppyc09
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

andreyka_sa
Андрей 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$20
1 день
Escrow
Nice!
Заказчик просто пропал. После того как я сделал треть работы. Пару фоток ему понравилось, пару - нет. Я скинул переделанные, и он перестал отвечать. Не рекомендую!

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