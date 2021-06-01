Убрать символы с изображения

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Закрыт9 заявок924 просмотра

Здравствуйте. Необходимо убрать символы (слова...) с изображения.

4 года назад
masdk
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Заявки фрилансеров

Максим
 
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